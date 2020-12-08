2020'de en iyi çıkış yapan oyuncular belli oldu! Zirvede bakın kim var
Film, dizi ve oyuncular hakkında geniş çaplı bilgileri barındıran internet veri tabanı IMDb, datalarına dayanarak 2020'de en iyi çıkışı yapan 10 oyuncuyu açıkladı.
Açıklanan listede yer alan bu isimler kariyerlerinde ilk kez seyirci oyları sayesinde IMDb'nin top 100 listesinde yer alırken, yıl boyunca istikrarlı bir şekilde Starmetre listesinde zirvede yer aldılar.
İşte en iyi çıkış yapan işimler...
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10. Aya Cash
You’re the Worst (2014), The Wolf of Wall Street (2013), Fosse/Verdon (2019), The Boys (2020)
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9. Diana Silvers
Ma (2019), Glass (2019), Booksmart (2019), Space Force (2020)
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8. Freya Allan The Witcher (2020), The Third Day (2020).
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