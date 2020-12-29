2020'de en çok haber olan siyasetçiler listesi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı
Dijital Haber Bankası Habermetre, 8 bini aşkın siteyi tarayarak, 2020'nin en çok haber konusu olan siyasilerini açıkladı. 20 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 3 milyon 28 bin 981 haberle Cumhurbaşkanı Erdoğan bulunuyor.
Listenin zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırada Sağlık Bakanı Koca, üçüncü sırada ise İçişleri Bakanı Soylu yer aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bakanlardan sonra 4. sırada yer alması dikkat çekti.
Erdoğan'ı Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu takip etti
İkinci sırada 820 bin 908 haberle koronavirüsle mücadelede bu yıla damga vuran isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yer aldı.
Üçüncü sırada ise 358 bin 216 haberle sene boyunca meydana gelen afet, deprem vb. olaylar vasıtasıyla sıklıkla ekranlarda gördüğümüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.
Kılıçdaroğlu 4. sırada
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 281 bin 686 habere konu olarak 4. sırada. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak Bakan Koca ve Bakan Soylu'dan sonra gelmesi ise listenin dikkat çeken detayı oldu.