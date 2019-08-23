2020 yılında 40 milyon insan kör olacak uzmanlar yapılması gerekeni açıkladı
Kataraktın, dünyadaki körlük ve görme bozukluğunun en önemli nedenleri arasında yer aldığını belirten Göz cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Levent Alimgil, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı "2020 yılında 40 milyon insanın katarakt nedeniyle kör olacağı" bilgisini hatırlattı.
Türkiye’deki körlük nedenlerinin yüzde 50’si katarakt kaynaklı. Dünyada ise bu oran % 51. Göz bebeğinin arkasında yer alan göz merceğinin doğuştan ya da yaşlanma sonucu şeffaflığını kaybetmesi olarak tanımlanan katarakt, en yaygın göz hastalıkları arasında yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre bu hastalık, yüzde 51 oranı ile dünyadaki körlük ve görme bozukluğunun önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. 2020 yılında 40 milyon insanın katarakt nedeniyle kör olacağı tahmin ediliyor.
Yine Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Türkiye’deki körlük nedenlerinin ise yüzde 50’si katarakt hastalığından kaynaklanıyor. Kırılma hatalarından sonra görme bozukluğunun ikinci önde gelen nedeni de yüzde 33 ile yine katarakt.
Tedavi edilmediği takdirde çok ciddi sorunlar oluşturan hastalığın çok basit cerrahi müdahalelerle çözüme kavuştuğunu anlatan Alimgil, doğum kaynaklı kataraktın zararlarına dikkat çekti.