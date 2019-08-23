2020 yılında 40 milyon insan kör olacak uzmanlar yapılması gerekeni açıkladı

Türkiye’deki körlük nedenlerinin yüzde 50’si katarakt kaynaklı. Dünyada ise bu oran % 51. Göz bebeğinin arkasında yer alan göz merceğinin doğuştan ya da yaşlanma sonucu şeffaflığını kaybetmesi olarak tanımlanan katarakt, en yaygın göz hastalıkları arasında yer alıyor.