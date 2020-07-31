2020 Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik aşk mı yaşıyor? Bomba itiraf
Survivor 2020 kadrosuna yer alan Mert Öcal ile Evrim Keklik arasındaki aşk iddiası, sosyal medya gündemine gelmeye devam ederken, Mert Öcal'dan bomba itiraf geldi.
'Survivor 2020’nin sevilen isimleri Evrim ve Mert’in hayranları, ikiliyi yan yana görmek için gün sayıyor. Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Mert Öcal, "Evrim’le aşk mı yaşıyor?" sorularına açıklık getirdi ve bomba açıklama yaptı.
Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Mert Öcal, "Evrim’le aşk mı yaşıyor?" sorularına açıklık getirdi. Mert Öcal şu açıklamayı yaptı;
"Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert Öcal, "Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma var. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi" dedi.
"Evrim benim canımdır" ifadelerini kullanan oyuncu, "İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef" açıklamasında bulundu. Evrim Keklik ise yayından sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Maalesef yok yani" diyerek bir paylaşım yaptı.