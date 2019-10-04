2020 resmi tatiller takvimi kaç gün tatil olacak hangi gün?
2020 yılı için yavaş yavaş geri sayım başlarken özellikle öğrenci ve çalışanlar 2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor sorularını araştırıyor. 2020'n,n ilk resmi tatili 1 Ocak çarşamba günü yılbaşı tatili olacak. Peki 2020 yılında 23 Nisan, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili ne zaman olacak?
2020 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2020 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek.
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2020 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2020 yılında Ramazan bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 31 Temmuz cuma günü başlayacak.
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YENİ YIL TATİLİ
Yılbaşı tatili 1 Ocak çarşamba gününe denk gelecek.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Çalışanlar Perşembe ve Cuma gününü bağlayarak toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
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