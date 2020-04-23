2020 Ramazan İmsakiyesi tüm iller var! İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa sahur saatleri
İSTANBUL Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Adana, Konya, Kayseri ve Erzurum başta olmak üzere tüm illerin Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il çıkarttığı imsakiyelerde sahur, imsak ve iftar saatlerini duyurdu. İşte Van'dan Edirne'ye, Ağrı'dan Manisa'ya, Antalya'dan Trabzon'a, Samsun'dan Sivas'a kadar tüm illerin Ramazan imsakiye takvimi...
Onbir ayın sultanı Ramazan başlıyor. 24 Nisan cuma gecesi ilk sahura kalkılıyor ve ilk iftarlar açılıyor. Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayı eski tadında olmayacak. Camiler ibadete kapalı olduğu için teravih namazları kılınamayacak, toplu iftarlar yapılamayacak. Ramazan çadırları da bu yıl yasaklı listesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı hüzünlü girdiğimiz ramazan ayının imsak, sahur ve iftar saatlerini gösteren İmsakiyeleri de yayınladı. İstanbul'da ilk gün imsak vakti 04.29, Ankara için 04:18, İzmir için ise 04.46 olarak duyuruldu. İstanbul ilk iftarı saat 20.00'da, Ankara 19.43'te, İzmir 20.03'te yapacak.
Bu yıl kaç saat oruç tutacağız? : Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak. Ramazanın ilk günü olan 24 Nisan cuma günü 15 buçuk saat oruç tutacağız. Ramazan'ın son günü ise oruçlu olunan süre 16 saat 48 dakikayı bulacak. Fitre ne kadar? : Diyanet 2020 yılı fitresini 27 lira olarak belirledi. Oruç tutamayanlar fidye miktarlarını da günlük 27 lira üzerinden hesaplayacaklar.
Teravih namazı evde kılınabilir mi? : Bu yıl koronavirüs sebebiyle camiler Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak. Haliyle teravih namazları kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazı kılınabileceğini belirtip, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi. Korona salgını sebebiyle apartmanların sosyal alanlarında da toplu teravih namazları kılınması yasak. Evlerde korona karantinasında olan kişinin de tek başına teravih namazı kılması gerekiyor.
Tüm illerin Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınladı. Alfabetik sırayla sizlere il il imsakiyeleri sunuyoruz: