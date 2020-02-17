2020 O Ses Türkiye şampiyonu Uygar Erdoğan oldu işte birincinin ödülü

TV8 ekranlarında Eylül ayından bu yanan devam eden O Ses Türkiye'de 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında final heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'nin finalinde Hadise, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Murat Boz'un takımlarından 6 yarışmacı mücadele etti. Canlı yayındaki büyük mücadele sonrasında O Ses Türkiye 2020 şampiyonu olan yarışmacı belli oldu.