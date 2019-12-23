2020 Motorlu Taşıtlar araç vergisi belli oldu! İşte MTV tam listesi
2020 MTV oranları belli oldu. Tafik cezaları, harç ve vergiler yüzde 22.58 oranında zamlanırken Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Peki yeni yılda kim ne kadar araç vergisi ödeyecek. 2020 yılı MTV listesini sizlere sunuyoruz.
Cumhurbaşkanı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi zammında yeniden değişikliğe gidildi. Buna göre MTV'ye yüzde 12 zam geldi. Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Peki aradaki fark nedir? Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse; aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. İşte 2020 yılında araçların ödeyeceği MTV oranları:
01.01.2018 öncesi tescip 1-3 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira - 2020 MTV: 964 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira - 2020 MTV: 1678 lira
01.01.2018 öncesi tescil 1-3 yaş 1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira - 2020 MTV: 2964 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira - 2020 MTV: 4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil 4-6 yaş 0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira - 2020 MTV: 672 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira - 2020 MTV: 1258 lira