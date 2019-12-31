2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiye kazanan numaralar...
Milli Piyango 2020 çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango biletinizi Milli Piyango bilet sorgulama sayfasından hızlıca yapabilirsiniz. Milli Piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti? İşte kazanan numaraların sıralı tam listesi...
Milli Piyango çekilişi tamamlandı.
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Yılbaşı özel çekilişinin ardından ikramiye kazanan numaralar belli oldu.
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Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
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