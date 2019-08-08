2020 Memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı görüşmelerinde flaş gelişme

Hakem heyetinde kimler var?

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlık yapacağı heyette Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök’ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor. Heyette yer alan 4 akademisyenden 2’si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti.

Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş’ü heyette yer alacak isim olarak seçti.

HAKEM HEYETİ 4 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 4 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 24-28 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda. 1 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde bu yıl Kurban Bayramı arası da giriyor. Hükümet daha önce açıklanan takvime göre Kamu Görevlileri Heyetine sunacağı teklifi bayramdan sonra 16 Ağustos’ta duyuracak. 21 Ağustos’a kadar da bu sürecin bitmesi gerekiyor. Yani Kamu Görevlileri Heyeti bu teklife de 5 gün içerisinde cevap vermek zorunda. Takvimdeki bu sıkışıklık hükümetin toplu sözleşme taktiği olarak yorumlanıyor.