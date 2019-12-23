2020 makyaj trendleri doğal ışıltılar öne çıkıyor

2020 makyaj trendlerinde parlaklık hakim olacak. Ancak parlak kelimesi sizi yanıltmasın. Neon ışıkları gibi makyajların devri geçti. 2020 makyaj trendlerinde parlaklık doğal görünümü getirecek türden olacak. Işıltılı dudaklar, etkili aydınlatıcılar bu yılın makyajında olmazsa olmazlar olacak. 2020 yılı makyaj trendlerine uygun alışveriş yapmak istiyorsanız veya makyaj çantanızdaki malzemeleri değiştirme niyetiniz varsa mutlaka parlak bir kaç ruj, su bazlı fondötenler, renkli far paletleri ve sizi işten gece gezmesine kadar hiç yalnız bırakmayacak iyi bir aydınlatıcı almayı ihmal etmeyin. İşte 2020 yılı makyaj trendlerinde öne çıkan detaylar...