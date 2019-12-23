2020 makyaj trendleri doğal ışıltılar öne çıkıyor
2020 makyaj trendleri ve 2020 makyaj renklerinde öne çıkan detayları sizler için derledik. 2020'de makyaj deyince herkesin aklına doğal ama etkileyici makyajlar gelecek. 2020 makyaj trendlerinin olmazsa olmazları bu yıl parlak ciltler olacak. Bu nedenle 2020 makyaj trendlerinde aydınlatıcılar ve ışıltılı ürünler hayat kurtarıcı olacak.
2020 makyaj trendlerinde parlaklık hakim olacak. Ancak parlak kelimesi sizi yanıltmasın. Neon ışıkları gibi makyajların devri geçti. 2020 makyaj trendlerinde parlaklık doğal görünümü getirecek türden olacak. Işıltılı dudaklar, etkili aydınlatıcılar bu yılın makyajında olmazsa olmazlar olacak. 2020 yılı makyaj trendlerine uygun alışveriş yapmak istiyorsanız veya makyaj çantanızdaki malzemeleri değiştirme niyetiniz varsa mutlaka parlak bir kaç ruj, su bazlı fondötenler, renkli far paletleri ve sizi işten gece gezmesine kadar hiç yalnız bırakmayacak iyi bir aydınlatıcı almayı ihmal etmeyin. İşte 2020 yılı makyaj trendlerinde öne çıkan detaylar...
Dudaklar parlıyor: Mat ruj trendini hatırlıyor musunuz? Evet… Onu 2020’de unutuyoruz ve ışıl ışıl parlayan dudaklara kucak açıyoruz. Renksiz, kırmızı, bordo… Tüm ruj tonlarını parlak göreceğiz. Özellikle topraksı ve nude tonlarında dikkat çeken parlak rujlar adeta dudaklarınıza cam gibi parlayan bir ışıltı katacak.
Fondötenleri değiştiriyoruz: Su bazlı fondöten için yer açın. 2020’de doğal yüz makyajı ön planda! Daha hafif formüllere sahip olan su bazlı fondötenler yılın trendi haline geliyor. Kalın bir katman yerine ince bir yapı sunan bu fondötenler, cilt tonunuzu eşitliyor ve biraz da ışıltı katıyor. Böylece cildiniz makyajsız gibi görünüyor!
Gözlerde cesur renkler: Işıltılı ve renkli göz farları 2020’ye taşınıyor. Mor ve lilalar 2018’in rengi olabilir ama bu makyaj için geçerli değil! Bu yıl morlar ve lilalar ön planda. Stilinize romantik bir hava katan ışıltılı ve lila gözler ile peri masallarını andıracaksınız.