2020 KPSS ne zaman başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvim,

Memur olma hayali kuran vatandaşların merakla beklediği KPSS sınav tarihleri belli oldu ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı. KPSS ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 8 Aralık 2020’de açıklanacak.

ÖSYM 2020 Yılı Sınav Takviminin ilanıyla birlikte KPSS tarihleri de belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak olan personelin belirlenmesi için yapılan KPSS’nin başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Peki, ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ne zaman?

2020 KPSS NE ZAMAN: Uzun bir süredir beklenen 2020 KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM'nin 18 Kasım'da yayınlanan sınav takviminde; 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) , Alan Bilgisi ve ÖABT'nin başvuru ve sınav tarihleri yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 8 Aralık 2020’de açıklanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün 25 Temmuz tarihinde yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün 26 Temmuz tarihinde yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos tarihinde yapılacak

KPSS HAKKINDA BİLGİ: Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.