2020 ilkbahar yaz modası trendleri renkleri ve örnek kombinleri

Siyah, kırmızı ve biraz da leopar! Sezonun en güçlü stili bu üç parça ve birkaç tane göz alıcı stilden oluşuyor: transparan bluzlar ve kurdelalar, bol paça deri pantolonlar, motorcu ceketleri, askeri paltolar ve takım ceketleri, kırışık çantalar, zincirli kemerler ve çok daha fazlası. Rock herkes için!