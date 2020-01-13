2020 ilkbahar yaz modası trendleri renkleri ve örnek kombinleri
2020 ilkbahar yaz moda trendleri, renkleri ve kombin önerileri görücüye çıkmaya başladı. 2020 ilkbahar yaz koleksiyonlarında renkler pastelleşirken, her zevke uygun kombinler kendini göstermeye başladı. İşte 2020 ilkbahar yaz moda trendlerinde bizi bekleyenler.
2020 ilkbahar yaz koleksiyonlarında öne çıkan parçaları sizler için derledik. 2020 ilkbahar yaz modasında midi elbiselerde, takımlarda veya eteklerde ve deri pantolonlarda odak noktamızda toprak tonları var. Bu renk trendine katılan aksesuarlarda, kısa saplı çantalar, mule ayakkabılar ve 70’li yılları hatırlatan carey-stili güneş gözlükleri var.
Balon kollar gibi özenii detaylar, çiçek desenleri ve fırfır formundaki süslü detaylar, bohem gardıropları güncelleyerek romantik dokunuşlar ekliyor. Mini çantalar ve bol paçalı pantolonlar ile birleşen bu silüet geçmiş ve geleceğin muhteşem bir harmonisini yaratıyor.
Siyah, kırmızı ve biraz da leopar! Sezonun en güçlü stili bu üç parça ve birkaç tane göz alıcı stilden oluşuyor: transparan bluzlar ve kurdelalar, bol paça deri pantolonlar, motorcu ceketleri, askeri paltolar ve takım ceketleri, kırışık çantalar, zincirli kemerler ve çok daha fazlası. Rock herkes için!
Yükselen denim trendi nedir? Şüphesiz asit yıkama denimler! Bu 80’li yıllar ilhamlı stil, beyaz sneakerlar ve desenli sweatshirtler ile sokak modasına uyuyor. Ceket ve uyumlu bir kalem etekten oluşan iki parça bir stil, daha havalı bir tasarımda yeniden yaratılıyor.