2020 Hac kura sonuçları Diyanet isim sorgulama e devlet girişi
Hac kura sonuçları bugün saat 10.00'da çekilecek. Hac kura sonuçları tam liste ise saat 21.00'de e devlet üzerinden sorgulanacak. Kesin kayıt yaptırabilir belgesi ise 13 Ocak'ta alınacak. Bu sene hacca 83 bin 430 kişi gidecek. Hacca gidişler 2020 yılında 22 Haziran'da başlayacak.
Binlerce hacı adayının merakla beklediği büyük gün geldi. Bugün yani 9 Ocak perşembe günü hac kura sonuçları çekilecek. Hac kura sonuçları saat 10.00'da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekilecek. Hac kura sonucu tam liste ise saat 21.00'de e devlet üzerinden sorgulanacak. Kura sonucuna göre bu sene 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.
2020 yılında kaç iki kuraya girecek: 2020 yılında ilk defa müracat eden 147.491 vatandaş hac ön kayıt başvurusu yaptı. 2007 yılından beri bekleyen 2.124.309 ile birlikte toplam 2.298.800 hacı adayları kurada 2020 yılı hac kontenjanı olan 83.430 kişi arasında olacak.
Peki bu kontenjan neye göre belirleniyor: İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı karar ile her ülkeye nüfusunun 1/100’i oranında kontenjan veriliyor. Bu sene Türkiye nüfusunun 83 milyon 430 bin olduğunu için hac kontenjanı 83 bin 430 kişi olacak.
Kesin kayıtlar 13 Ocak’ta başlayacak: Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt belgesi alınırken ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu’ veya ‘Acenta Organizasyonu’ tercihleri de yapılabilecek. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.