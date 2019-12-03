2020 aşk falı en şanslı 4 burç ve beklenenler
2020 yılı aşk falı hangi burç için neler söylüyor? 2020'de aşk hayatında istediklerine ulaşabilicek 4 burç var. 2020 aşk falına göre aşk hayatı hareketlenecek 4 burçtan ilki Koç, ikincisi Başak, üçüncüsü Yay ve son olarak da Kova burçları.
2020 aşk falına göre 2020 yılında aşk hayatı hareketlenecek olan, aşk konusunda şansı yükse 4 burç var. 2020 aşk falına göre, 2020'de aşk hayatı konusunda en şanslı burçlar Koç, Başak, Kova ve Yay burçları. 2020 aşk falına göre, Koç burçları 2020'de aşk hayatlarında mutluluk istiyorsa mutlaka doğru hamleleri yapıp doğru kişiyi hayatınıza sokun. Başak burçu 2020'de aşk istiyorsa güvenli bölgelerinden çıkıp biraz cesaretli davranmaları gerekiyor. Yay aşk falına göre 2020'de Yay burçları kendilerini daha seksi ve cüretkar hissedecekler. Bu değişim 2020'de Yay burçlarına aşk getirecek. Son olarak Kova burçları. Kova burçları 2020 aşk falına göre, Kovalar yeni yılda içleri kıpır kıpır bir şekilde aşkı tadacaklar. İşte 2020 aşk falına göre Koç, Başak, Kova ve Yay burcunun detayları...
Koç 2020 aşk hayatı yorumları: Koç burçları özellikle son yıllarda kendi hayatlarına ve içsel dünyalarına fazla odaklandıkları için bu süreci yalnız geçirdiler. Görünen o ki 2020 bunu değiştirecek. 2020 Ocak itibariyle biraz daha rahatlayıp yumuşamaya başlayacak olan Koç, duygularını ve kırılganlıklarını göstermekten çekinmeyecek.
Bu da aşka ve ilişkilere bakışlarını etkileyecek. Aradıkları sıcaklığı bulmaları, kalplerini birine açmaları ve yıllardır istedikleri güvenli limana demir atmaları çok muhtemel.
Başak 2020 aşk hayatı yorumları: Başaklar yeni bir ilişki ile gelen heyecan ve zevkle 2020’yi muhteşem hatırlayacaklar. Ancak bunun için güvenli bölgelerinden çıkmaları, biraz cesaret kazanmaları gerekiyor.2020 Başaklar için gelecek bu yeni ilişkileri uzun vadeli olarak öngörmüyor. Daha ziyade hayatınıza girecek ufak flörtler ya da kısa ilişkilerle “gerçekten ne istediğinizi” bulabilmeniz, kendinizi ve duygusal beklentilerinizi adlandırabilmeniz için kusursuz bir sene olacak.
Yay 2020 aşk hayatı yorumları: Yay burçları, 2020’de çapkın yüzleriyle tanışacaklar. Daha maceracı ve hatta daha seksi ikili ilişkiler gündeminizde olacak. Odağınızı yitirmez ve doğru tercihleri yapabilirseniz doğru kişinin hayatınıza girmesi ihtimali çok yüksek. 2020 ayrıca, süregelen bir ilişkide olan Yaylar için ileriyi düşünme ve planlar yapma senesi olacak. Belki de yılın ikinci yarısını gelinlik provalarında geçirebilirsiniz!