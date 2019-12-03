2020 aşk falı en şanslı 4 burç ve beklenenler

Koç 2020 aşk hayatı yorumları: Koç burçları özellikle son yıllarda kendi hayatlarına ve içsel dünyalarına fazla odaklandıkları için bu süreci yalnız geçirdiler. Görünen o ki 2020 bunu değiştirecek. 2020 Ocak itibariyle biraz daha rahatlayıp yumuşamaya başlayacak olan Koç, duygularını ve kırılganlıklarını göstermekten çekinmeyecek.

Bu da aşka ve ilişkilere bakışlarını etkileyecek. Aradıkları sıcaklığı bulmaları, kalplerini birine açmaları ve yıllardır istedikleri güvenli limana demir atmaları çok muhtemel.