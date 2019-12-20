2020 asgari ücreti 2 bin 587 lira mı olacak? Sendikalar açıkladı

En yüksek 2331 TL

TÜİK rakamlarına göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı.