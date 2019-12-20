2020 asgari ücreti 2 bin 587 lira mı olacak? Sendikalar açıkladı
7 milyon çalışanı ilgilendiren 2020 asgari ücretine ilişkin önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı.
2020 yılı asgari ücreti için artık gözler son görüşmeye dönmüş durumda. 7 milyon çalışanın yeni yılda alacağı asgari ücret Aralık ayının son haftasında açıklanacak. Asgari ücretin belirleneceği kritik hafta öncesinde 3 sendika buluştu. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili şu ana kadarki çalışmaları değerlendirmek üzere bugün Türk-İş genel merkezinde bir araya gelip talep ettikleri rakamı belirledi.
2020 asgari ücreti için 2 bin 578 lira : 3 işçi konfederasyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak açıklama yaptı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yeni asgari ücrete dair aldıkları kararı ve ortaya çıkan rakamı açıkladı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret talebini 2578 lira olarak açıkladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını bu hafta başında yapmıştı ve masaya TÜİK rakamları gelmişti. Bir işçinin aylık gıda harcamasını gösteren rakamlar, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kıstas olarak alınıyor.
En yüksek 2331 TL
TÜİK rakamlarına göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1.940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 artışı ifade etti. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı.