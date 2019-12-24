2020 asgari ücret zam oranı belli oldu mu gözler dördüncü toplantıda
2020 yılı asgari ücreti için artık gözler son görüşmeye dönmüş durumda…Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor. 2020 asgari ücret zam oranı bugün açıklanabilir. Asgari ücrette kim ne istiyor. İşte son durum...
Yaklaşık 8 milyonu ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını gerçekleştirecek. Son toplantıda TÜİK tarafından 2020 yılında uygulanacak olan asgari ücrete ilişkin ilk rakamlar açıklandı. Asgari Ücrete ilişkin ilk rakamların açıklanmasının ardından gözler 4. toplantıya çevrildi. Peki Asgari Ücret 2.578 lira olacak mı?
Erdoğan jestimizi yaparız dedi
İşveren dengelerin korunması ve asgari ücretin salt gıda harcaması üzerinden hesaplanmaması gerektiğini savunurken işçileri komisyonda temsil eden Türk-İş 2.578 lira konusunda ısrarcı...Yapılacak olan son toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğa ''jestimizi yaparız'' açıklamasında bulunmuştu.
3 sendikadan ortak karar
3 işçi konfederasyonu ise geri adım atmadı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ortak karar alan Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 2578 lirada karar kıldı. 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret zam oranı 4. toplantının ardından netlik kazanacak.
TÜİK'in açıkladığı asgari geçim tutarı
TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplatıda Asgari Ücret zam oranı ve AGİ oranları netlik kazanacak.