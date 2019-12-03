2020 asgari ücret 3 bin 200 TL olsun DİSK açıkladı
2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini korurken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çetinkaya, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün yaptı. Halen net 2020 lira olan asgari ücretin ne kadar olacağı bu ay içinde yapılacak görüşmelerle kesinlik kazanacak. Yaklaşık 7 milyon çalışan merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Türk İş'in önerisi ve işveren kesiminin görüşü: Görüşmeler başlamadan önce Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçtiğimiz günlerde "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücretin, ekonomik verileri ve ülke gerçeklerini dikkate almayan siyasi polemiklere malzeme edilmemesini temenni ediyoruz." diye konuştu.
Asgari ücrete ilişkin son açıklama bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi. Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde asgari ücret konusunda basın toplantısı düzenledi.
DİSK'in 2020 yılı asgari ücret talepleri: Çerkezoğlu, DİSK'in 2020 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı: "Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır. TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.