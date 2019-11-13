2019'un yaşayan en seksi erkeği John Legend bakın kim People dergisi seçti
People dergisi, Idris Elba, Dwayne Johnson, David Beckham gibi isimlere layık gördüğü ünvanı John Legend’a verdi, “Yaşayan en seksi erkek” seçti.
People dergisi, 41 yaşındaki Amerikalı sanatçı John Legend’i ''Yaşayan en seksi erkek'' olarak seçti. ''2019’un yaşayan en seksi erkeği'' seçilmesinin ardından People dergisine açıklama yapan Legend, heyecanını ve korkusunu şu sözlerle dile getirdi:
Hoş değil: ''Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba’yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil.''
John Legend’in model eşi Chrissy Teigen, haberi sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurarak yaşadığını gururu paylaştı.
Peki kim bu John Legend?
Asıl adı John Roger Stephens olan, 28 Aralık 1978 Ohio, Springfield doğumlu olan sanatçı, bugüne dek yedi Grammy Ödülü kazandı, ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülü aldı.