2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu

Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara, çöllerden göllere, köylere, ülkelere bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel en hayret verici köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu.

Endonezya'nın en geniş şelalesi

@hugohealy