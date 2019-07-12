2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu

2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu

Fotoğrafçılık sanatıyla uğraşan dünyanın dört bir yanındaki sanatçılar, kuş bakışı bir manzaraya sahip etkileyici fotoğraflar ile bize dünyaya yepyeni bir bakış açısı sunarak adeta bizi bu görsel şölene davet ediyorlar.

2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu - Sayfa 1

Okyanuslardan dağlara, şehirlerden adalara, çöllerden göllere, köylere, ülkelere bu fotoğraflar sizi dünyanın en güzel en hayret verici köşelerine götürecek. Fotoğrafçılık sitesi Agora Images'in düzenlediği, "2019'un En İyi Hava Fotoğrafları Yarışması"nda finalistler belli oldu. 

Endonezya'nın en geniş şelalesi

@hugohealy

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2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu - Sayfa 2

 Dünyanın dört bir köşesinden sayısız fotoğrafçı yeteneklerini sergiledi. İşte Boredpanda'nın derlediği her biri birbirinden güzel hava fotoğrafları...

Apartman

@i.ride.to.drone

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2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu - Sayfa 3

Almanya'da bir yer

@anskar

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2019'un en iyi hava fotoğrafları yarışmasında finalistler belli oldu - Sayfa 4

Malang, Doğu Cava - Endonezya

@jprphotos

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