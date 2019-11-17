2019'un en fazla altın rezervine sahip ülkelerini açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada bakın

Satista en önemli yatırım araçlarından biri olan altının rezervlerinin ülkelere göre dağılımını açıkladı.

Altın bir anlamada ülke ekonomilerinin gücünü de belirliyor. Buna göre 2019'un verilerine göre Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? 

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1- ABD

Metrik ton: 8.133.53

2- Almanya

Metrik ton: 3.369.75

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3- İtalya

Metrik ton: 2.451.85

4- Fransa

Metrik ton: 2.436.09

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5- Rusya

Metrik ton: 2.241.88

6- Çin

Metrik ton: 1.942.41

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