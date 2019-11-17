2019'un en fazla altın rezervine sahip ülkelerini açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada bakın
Satista en önemli yatırım araçlarından biri olan altının rezervlerinin ülkelere göre dağılımını açıkladı.
Altın bir anlamada ülke ekonomilerinin gücünü de belirliyor. Buna göre 2019'un verilerine göre Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
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1- ABD
Metrik ton: 8.133.53
2- Almanya
Metrik ton: 3.369.75
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3- İtalya
Metrik ton: 2.451.85
4- Fransa
Metrik ton: 2.436.09
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5- Rusya
Metrik ton: 2.241.88
6- Çin
Metrik ton: 1.942.41
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