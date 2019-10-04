2019'un en çok satan otomobilleri! Taşıt kredisi indirimleri pazara yansıdı!
EYLÜL ayının son günlerinde komu bankaları tarafından açıklanan otomotiv için özel taşıt kredisi paketi otomobile talepleri artırdı. Taleplerin artmasıyla satışlarda %100'lük artış meydana geldi.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı. Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü. Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak. Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi. Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
Özel taşıt kredisine hangi markalar dahil?
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 azalarak 281.309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463.456 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre %36,92 oranında azalarak 228.628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362.465 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %47,84 azalarak 52.681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100.991 adet satış gerçekleşmişti.
2019 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 41.992 adet oldu. 23.028 adet olan 2018 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %82,35 oranında arttı. 2019 yılı Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %100,67 arttı ve 35.308 adet oldu. Geçen sene 17.595 adet satış gerçekleşmişti.