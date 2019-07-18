2019’dayız, 2547’de Konservatuarların yeri neresi?

Üniversiteler yönetimini belirleyen Akademik Teşkilat Kanunu’nu biliyorsunuz. Yine de linkini verelim.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

Bu kanunda o kadar çok geçici madde eklendi ki, takip etmek için, Üniversite Genel Sekreterleri’nin,Devlette; süreklilik-devamlılık için memurlar arasından olması şarttır. O nedenle; son zamanlarda Öğr.Üy. arasından Genel Sekreter ve Yard. atama yapılmasını “idare kesintiye uğrar” diye olumlu görmüyoruz. Zaten, akademik ilanlarda bile yapılan yanlışlıklar, basına düşünce yapılan düzeltmeler akademik hayatı olumsuz etkilemektedir.

1982 YÖK Yasası ile Konservatuarlar üniversitelere bağlanmış, unvan almaktan başka bir işe yaramamıştır. Müzik ve sanat hala ikinci planda kalmakta, üniversite hiyerarşisinde sonda gelmektedir.

2013’te yazmışım;

https://www.internethaber.com/universite-konservatuarlarinda-2013-te-durum-nedir-1224965y.htm

2016’da röportaj vermişim;

https://www.murekkephaber.com/yrd-doc-dr-goktan-ay-sanat-alaninda-en-onemli-sinav-yetenektir/4799/

2018’de yazmışım;

http://www.enpolitik.com/haber/196882/ulkemizde-egitim-sorunlari-yok-ve-muziksanatin-durumu.html

2018’de röportaj vermişim;

https://www.gazetebirlik.com/haber/istanbul-teknik-universitesi-drogretim-uyesi-goktan-ay-yetenek-yoksa-sanat-olmaz-2515/

2019’da yazmışım;

http://www.enpolitik.com/kose-yazisi/3183/2019da-konservatuarlarin-guncel-durumu-nasil-.html

Hala;

Konservatuar mı? Konservatuvar mı?

Yüksekokul mu? Fakülte mi?

Yıllardır bunda bile birlik sağlanamamış, her üniversite/rektör ayrı uyguluyor.

O zaman, 2547 Sy.Kanun’a uyulmayacaksa, üniversite sistemi içinde konservatuarların ne işi var?

Kanuna göre, Konservatuarlar “Yüksekokul statüsünde” yer almıştır. Bu kesindir. Buna rağmen, Fakülte içine, bağımsız bir alana, birimler içine yazmak; 2547’ye uymamaktır, yönetmelikleri uygulamamaktır.

Not: Konservatuarlar “Fakülte” olsun mu/olmasın mı tartışması ÜAK Sanat Konseyi’nin gündeminde. Olmasını isteyenler, sadece şunu gerekçe gösteriyor: “Konservatuar/Yüksekokul Müdürü Senatoya giriyor, ama Üniversite Yönetim Kurulu’na giremiyor. Kendisi hakkındaki son kararlara etki edemiyor.” Sorun sadece buysa, kaç defa yazdık; “Yüksekokul/Konservatuarın konularının görüşüleceği Yönetim Kurulu’na, “ilgili Müdür çağrılır” olur biter. Ve, bunun için yönetmelik değişikliği/eklemesine de gerek yok. Rektörün kararı yeterli.”

Yok, yönetmelik gerekiyorsa, bir dakikalık bir konu!..

Ama; olmuyor, yapılmıyor, uygulanmıyor?

Neden düzeltme yapılmıyor?

Çok mu zor? Hayır!

Web sayfalarına yazı koyma/değiştirme v.b. rektörler yetkili…

Neden böyle?

Konservatuar Müdürleri;

Rektör tarafından, Konservatuar akademisyenlerine danışılmadan atanıyor da ondan!..

Müdür, Konservatuar akademisyenlerine 3 yıl ne yapacağını açıklamıyor da ondan!..

Makama sorun götürmüyor da ondan!..

Makamı, sevmediği akademisyenler için “mobbing” aracı olarak kullanıyor da ondan!..

Makamı, “lojman ve makam aracı” için istiyor da ondan,

Makamı kullanıp, “kendini tanıtmaya” bakıyor da ondan!..

Yönetmeliklere uymak/uymamak arasında “bir yaptırım yok” ta ondan!..

Atanınca, “bir sonraki dönemi” garantilemenin “peşine düşüyor” da ondan!..

Müdürlerin başarısını belirleyecek, “ölçme değerlendirme” sistemi yok ta ondan!

Görevi bitince/sonlanınca, rahatlıkla “ben çok başarılıydım” diyor da ondan!..

Herşey, eski usulle devam ettiriliyor da ondan!..

Bu vakitten sonra; sorunlar dağları aşmışken, Konservatuar sayısı 47 olmuşken, YÖK kriterlerini tamamlayıp “unvan almak” yeterli iken; bir gelişme olur mu?

Çalgını çalsan ne olur, çalmasan ne olur?

Kitap yazsan ne olur, yazmasan ne olur?

Etik olsan ne olur, olmasan ne olur?

Alanda üretsen ne olur, üretmezsen ne olur?

Artık Doç. oldun ya, 5 sene sonra garanti Prof.sun!..

Artık Prof. oldun ya!..

Keyfini çıkar; “mobbing” yap, diğer unvanlılarla aradaki “köprüyü kaldır”, “üretme” ama “kafanı dik tut” eğilme, “küçük bir ekip kur” gerisini boşver, “ah de vefayı/tecrübeyi bir kenara bırak” ve gül gibi yaşa!...

Ama, ya alanda; kabul görme, saygınlık!...

Ya, kurumsallaşma!..

Maalesef, 2019’da görülen manzara bu!..

(Elbette, gerçekten alana hizmet eden, yabancı dili hakkıyla vermiş, icracı unvanlı arkadaşlarımı, -sayısı az da olsa- tebrik ediyorum.)

İşte örnek seçtiğim Üniversiteler ve Konservatuarlar;

İstanbul Teknik Üniversitesi (Yanlış)

(ÖĞRENİM BİRİMLERİ)

“Türk Musikisi Devlet Konservatuarı”

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Doğru)

(YÜKSEKOKULLAR)

“Devlet Konservatuvarı”

Hacettepe Üniversitesi (Yanlış)

(Bağımsız)

“Ankara Devlet Konservatuvarı”

Ege Üniversitesi (Doğru)

(YÜKSEKOKULLAR)

“Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı”

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Yanlış)

(Bağımsız)

“İstanbul Devlet Konservatuvarı”

Çukurova Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar/Konservatuvar)

“Devlet Konservatuvarı”

Trakya Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Devlet Konservatuvarı”

Ankara Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Devlet Konservatuvarı”

Gaziantep Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Türk Musikisi Devlet Konservatuarı”

Dokuz Eylül Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Devlet Konservatuvarı”

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Devlet Konservatuarı”

Uludağ Üniversitesi (Doğru)

(Yüksekokullar)

“Devlet Konservatuarı”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Yanlış)

(Devlet Konservatuvarı)

“Türk Müziği Devlet Konservatuvarı”