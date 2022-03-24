2019'da Dünya Mirası kabul edilen Antalya'daki köprünün son hali isyan ettirdi! Gerçekten çok üzülüyoruz
2019 yılında "Dünya Mirası" olarak kabul edilen Aspendos'taki tarihi köprü, duvar yazıları ve yakılan ateşlerle tahrip edildi.
Tarihi Aspendos Köprüsü ilk olarak Roma döneminde inşa edilen köprü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunuyor.
Roma Dönemi'ndeki depremler dolayısıyla yıpranmasının ardından 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edilen köprünün, bugünkü hali ise görenleri üzüyor.
Araç trafiğine kapalı 225 metre uzunluğundaki köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar ve yakılan ateşlerin bıraktığı siyah görüntü görsel kirliliğe neden olurken, ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor.
Tarihi eser restorasyonu işleriyle uğraşan Ali Elci, "Bu tür tarihi yerleri ziyaretlere geldiğimde maalesef acı manzaralarla karşılaşıyorum. Tarihi eserlerimizi restore ederken aslına uygun restore edemiyoruz ve koruyamıyoruz da." dedi.