2019 İmsakiyesi çıktı il il Diyanet Ramazan İmsakiyesi sahur iftar vakitleri
2019 yılı Ramazan ayı yarın gece kalkılacak olan ilk sahurla başlarken Diyanet'in Ramazan imsakiyesi de çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Van ve Antalya başta olmak üzere tüm illerin ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti ile namaz saatlerine ulaşabilirsiniz.
Ramazan ayı 5 Mayıs pazar gecesi kalkılacak olan ilk sahurla başlıyor. Pazartesi günü İslam alemi ilk orucunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yılın Ramazan imsakiyesini yayınladı. Ramazan'ın ilk günü İstanbul'da sahura 4.09'da, Ankara'da 3.58'de, İzmir'de ise saat 4.28'de kalkılacak. İstanbullular oruçlarını saat 20.12'de açarken, Ankara saat 19.54'de, İzmir ise saat 2014'de iftar yapacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi Van, Iğdır, Şırnak ve Ağrı, geç oruçaçılacak illerde ise Edirne'yi Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.
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İşte alfabetik sıraya göre tüm illerin Diyanet tarafından hazırlanan 2019 yılı Ramazan imsakiyesi :
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