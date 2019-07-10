2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalinin havuz keyfi olay
Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti Antalya Göynük'te beş yıldızlı otelde havuz keyfi yaptı. 12 güzel gönüllerince eğlendi.
Antalya'da bu sene, 'Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 20'ncisi için hazırlanan 12 finalist, Göynük'te beş yıldızlı otelde kamp yapmaya başladı.
İki gün önce otel kampına katılan adaylar, eğitimlerden arta kalan zamanlarında ise havuza girip eğleniyor. Kraliçe adayları, havuz etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Objektiflere poz veren adaylar, havuzda günün yorgunluğunu attı.
Yarışmanın organizatörü Ali Bulut, kampın yoğun olduğu kadar eğlenceli olmasına da özen gösterdiklerini söyledi.
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Antalya'nın geleneksel güzellik yarışması Miss Mediterranean'ın kamp döneminin dolu dolu geçtiğini sözlerine ekleyen Bulut, şunları söyledi: "Koreograflarımız ve eğitmenlerimiz günün belirli saatlerinde finalistlere podyum, zarafet, yürüyüş ve drama gibi başlıklarda eğitim veriyor.''