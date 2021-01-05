2019 güzellik kraliçesi evinde ölü bulundu! Son mesajı ortaya çıktı
21 yaşındaki güzellik kraliçesinin ölümü ülkeyi yasa boğdu. Genç güzelin son mesajı ortaya çıktı.
21 yaşındaki Ximena Hita 2019 yılında Miss Aguascalientes seçilmişti. Genç güzel 2021 Miss Mexico yarışmacıları arasında yer alıyordu.
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21 yaşındaki güzel koronavirüs salgını sürecinde paramedik olarak görev yapıyordu.
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Bir yandan eğitimine devam eden genç güzel bir yandan da hemşire olmaya hazırlanıyordu.
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Ailesi ve arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri Hita’nın evine gitti.
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