2019 Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu! Efsane dizi 32 dalda aday gösterildi!

22 Eylül'de 71'incisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu. Geçtiğimiz sene, Emmy Ödüller'inde 22 dalda aday gösterilen Game of Thrones dizisi ise bu sene 32 dalda aday olarak gösterildi.

İşte 71. Emmy Ödülleri 2019 adayları