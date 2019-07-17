2019 Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu! Efsane dizi 32 dalda aday gösterildi!
Bu sene 71'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. 22 Eylül'de sahiplerini bulacak olan Emmy Ödüller'inde 32 dalda aday gösterilen dizi ise Game of Thrones oldu.
22 Eylül'de 71'incisi düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin adayları belli oldu. Geçtiğimiz sene, Emmy Ödüller'inde 22 dalda aday gösterilen Game of Thrones dizisi ise bu sene 32 dalda aday olarak gösterildi.
İşte 71. Emmy Ödülleri 2019 adayları
121
EN İYİ DRAMA
Better Call Saul
Bodyguard
Game of Thrones
Killing Eve
Ozark
Pose
Succession
This Is Us
221
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Jason Bateman, Ozark
Sterling K. Brown, This Is Us
Kit Harington, Game of Thrones
Bob Odenkirk, Better Call Saul
Billy Porter, Pose
Milo Ventimiglia, This Is Us
321
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Emilia Clarke, Game of Thrones
Jodie Comer, Killing Eve
Viola Davis, How to Get Away With Murder
Laura Linney, Ozark
Mandy Moore, This Is Us
Sandra Oh, Killing Eve
Robin Wright, House of Cards
421