2019 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu kırmızı halıdan görüntüler
2019 Billboard Müzik Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İşte Billboard Müzik Ödülleri kırmızı halısından görüntüler...
2019 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törene, müzik ve şov dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Halsey, Madonna Taylor Swift, Drake gibi isimlerin sahne aldığı gecede sahne şovları öne çıktı. Drake, toplamda 27 ödül alarak, organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan şarkıcı oldu. Güçlü sesli sanatçı Mariah Carey'e İkon Ödülü verildi.
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Cardi B ise geceden 3 ödülle ayrıldı. Cardi B, kıyafetinin yanında sevgilisi Offset ile birlikte verdiği pozlarla gündem oldu. Taylor Swift gecede Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa elbisesiyle geceye katıldı. Ciara, Eva Longoria, Halsey, Cardi B ve daha pek çok isim katıldı.
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Brendan Urie Taylor Swift
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Cardi B
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