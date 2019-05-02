2019 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu kırmızı halıdan görüntüler

2019 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törene, müzik ve şov dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Halsey, Madonna Taylor Swift, Drake gibi isimlerin sahne aldığı gecede sahne şovları öne çıktı. Drake, toplamda 27 ödül alarak, organizasyon tarihinde en çok ödül kazanan şarkıcı oldu. Güçlü sesli sanatçı Mariah Carey'e İkon Ödülü verildi.