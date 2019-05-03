2019 Amerika güzeli avukat Cheslie Kryst
Amerika 2019 yılının güzellerini seçti. Avukat olarak çalışan Cheslie Kryst, birinci gelerek 2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) seçildi.
2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) dün akşam Nevada’da yapılan törenle seçildi. ABD’nin en güzel kızı, tam zamanlı bir avukat olarak çalışan Miss North Carolina Güzeli Cheslie Kryst oldu. Kryst, bir avukat olarak Miss ABD unvanı alabilmek için; gazetecilik, girişimcilik ve ABD ordusunda fiziki operasyon uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda mesleklere sahip güzellik kraliçelerine karşı yarıştı.
Güzellik yarışmasında finale kaldığı ve yarışmanın finalinin Nevada’da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kryst, bunun sebebini, ABD’de meclisinde kadınların çoğunlukta olduğu tek eyaletin Nevada olması şeklinde açıkladı.
Yarışmada Miss New Mexico Güzeli Alejandra Gonzalez ikinci olurken, Miss Oklahoma Güzeli Triana Browne da üçüncü oldu.
İşte 2019 ABD Güzeli Cheslie Kryst’in fotoğrafları...