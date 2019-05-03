2019 Amerika güzeli avukat Cheslie Kryst

2019 Amerika Güzeli (Miss ABD) dün akşam Nevada’da yapılan törenle seçildi. ABD’nin en güzel kızı, tam zamanlı bir avukat olarak çalışan Miss North Carolina Güzeli Cheslie Kryst oldu. Kryst, bir avukat olarak Miss ABD unvanı alabilmek için; gazetecilik, girişimcilik ve ABD ordusunda fiziki operasyon uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda mesleklere sahip güzellik kraliçelerine karşı yarıştı.