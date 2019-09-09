2018 Yılındaki Survivor ekibini Sahra Işık'ın düğünü topladı! İdris Aybirdi ile evlendi
2018 Yılı Survivor ekibi Sahra Işık ve İdris Aybirdi düğününde buluştu. İkilinin arkadaşları yalnız bırakmadı.
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık dünyaevine girdi. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık'ı arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Sahra Işık'ın Survivor'daki arkadaşlarının da katıldığı düğünün sonrasında Işık, sosyal medya hesaplarından soyadına Aybirdi'yi de ekledi.
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"Teşekkür Mektubu" başlıklı bir yazıda yayınlayan Sahra Işık şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar özel ve güzel bir gecede bizim yanımızda olan herkese çok ama çok Teşekkür ederim.."
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"Nereden başlayacağımı bilemiyorum aslında.O kadar duyguluyum ki hislerimi anlatamam.."
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