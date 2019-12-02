2013 sonrası ne olmuş Sayın Babacan!..

Ali Babacan'ın 2013 vurgusuna takıldım!..

Üzerine düşen olmayınca dahada takıldım!..

Babacan “AK Parti’den neden ayrıldınız?” şeklinde soruya;



“2013 yılındaki başlangıç değerleri ve ilkeler arasında farklılıklar oluştu. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi diyorsak bunlar evrensel ilkeler. Bunların zaman içerisinde örselenmesi hepimizi rahatsız etti. Baktık ki düzelme olmuyor ayrıldık.” şeklinde cevap verince yazmamak mümkün olmadı...

Ne oldu ki şu 2013 sonrasında...



Hani halk arasında ısrarla haddini aşan birine ağır cevap verirken kullanılan bir tabir vardır “KAŞINDI” diye…



Ali Babacan resmen kaşınmış!

Babacan’a isim vermeden en güzel cevabı da aslında üç satırla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermiş..



Demiş ki;



“2013 Gezi'den itibaren resmi çok doğru okumak lazım. 2013 Haziran'dan beri fiili bir savaşta aslında Türkiye. Gezi, 17/25, FETÖ darbe planı, DAEŞ, YPG, PYD, PKK tüm siyasi mücadelelerle Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta.”

Bakan Albayrak bam teline dokunmuş aslında!..

Bu kısa ve öz cümleler bir bakıma “Madem 2013 sonrası ” buyur şeklinde anladığı dilden bir ders gibiydi…



2013’ten sonra ne oldu da Sayın Babacan partiden ayrılmaya neden olarak hukukun üstünlüğü, evrensel değerler ve insan haklarını göstermiş!..



Madem öyle Sayın Babacan’a soralım..





Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hangi mücadelesi insan hakları, evrensel değerler ve hukukun üstünlüğüne zarar verdi?



Gizlice devletin tüm kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) ile başlayan mücadele mi?

17-25 Aralık 2013 yılında FETÖ’nün gerçek yüzünü gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı yargı içine sızmış savcıların kumpasına yönelik verilen mücadele mi?

Veya 166 hakim ve savcının daha yerinin değiştirilmesi mi;

Evrenselin değerlere, insan haklarına aykırı ?



Yoksa;



19 Ocak 2014’te Adana'da, FETÖ’cü Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla MİT'e ait 3 TIR’ın, jandarma ekiplerince durdurulup aranmasına karşı dönemin Başbakanı olarak Tayyip Erdoğan’ın ''İşte bunlar, yurt dışındaki odaklardan talimat alarak, kendi ülkelerinin istihbarat teşkilatına silah doğrultacak kadar vatana ihanet içindeler" çıkışı mı?

MİT TIR’larını durduran savcıların meslekten ihraç edilmesi mi?



Veya…

Terör örgütünün eleman ve gelir sağladığı dershaneleri kapatan kanunun 14 Mart 2015’te yürürlüğe girmesi mi?



Tarihler Nisan 2015’i gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı davanın iddianamesinde ilk kez "Fethullahçı Terör Örgütü-FETÖ" ifadesinin kullanması mı evrensel değerlere aykırı oldu?



19 Ekim 2015'te Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması mı demokrasiye aykırı?



7 Haziran 2015’te CHP’nin emanet oyları ile barajı geçen HDP’nin özerklik ilanlarıyla destek verdiği PKK’nın, FETÖ yardımı ile Güneydoğu’da kazdıkları hendeklerle ortalığı harabeye ve kan gölüne çevirip yüzlerce şehit vermesine karşı, devletin olağanüstü hal ilan edip bölgeyi hainlerden temizlemesi mi insan haklarına aykırı?

PKK’nın Güneydoğu’da o tahribatın giderilmesi için imar ve inşa için 9,2 milyar lira harcanması mı?



Sayın Babacan…

Peki 15 Temmuz 2016 akşamı ne oldu?

Devletin tüm kılcal damarlarına sızan FETÖ’nün hükümeti (demokratik yönetimi rafa kaldırmayı) hedefleyen sinsi emelleri sonucu, devletin silahlarını millete doğrultarak gerçekleştirdiği 215 vatan evladının şehit edildiği darbe girişimi devlet-millet el ele toplu mücadelemi insan haklarına, evrensel değerlere, demokrasiye aykırı oldu Sayın Babacan?



Allah aşkına AK Parti’yi terk etme kararı almanıza bunlar mı neden oldu?



Ya son dönem…

2018

Ekonomik saldırı…

Sizi ilgilendiren konu diyeceğim ama siz o bakanlığı hiç bir saldırı olmadan, parayı istediğiniz gibi kullandığınız için tecrübesizsiniz yani anlayamazsınız!..

ABD’nin döviz ve kur üzerinden Türkiye’ye yönelik görülmemiş ekonomik saldırısına karşı hükümetin teslim olmayıp Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın aslanlar gibi mücadele etmesi belli ki sizi rahatsız etmiş çok!..

“Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim. Bunu daha önce yaptım" diyeni hatırlarsınız Sayın Babacan!..



Küçük bir tepki bile koyamadınız?

Sessiz kaldınız!..

Beklentiniz boşa mı çıktı diye üzüldünüz mü yoksa diye düşünelim mi?



Sayın Babacan!



Tayyip Erdoğan'ın bunca ihanete, bunca kumpasa, bunca saldırıya karşı nasıl dimdik ayakta kaldığına çok şaşırıyorsunuz…

Hala Tayyip Erdoğan'ı tanıyamamış olmanız üzücü!..



2013 yılından sonra içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıya rağmen bu devleti yöneten iradenin her bir biriminin sayısız Cumhurbaşkanından Bakanlarına, sivilinden askeri ve polisine kadar tarih yazmasına şaşırıyorsunuz değil mi?



Evet Sayın Babacan 2013 milattır!..



Türkiye;

İçeride ve dışarıda dostunu düşmanını çok iyi tanıma fırsatı buldu.

Hem siyasi hem ekonomik olarak ABD bağımlılığı gömleğini çıkarıp atarak siyasi ve ekonomik bağımsızlığını ilan etti.

FETÖ ile mücadelede kararlılık göstermeye devam etti..



Türk ekonomisi artık yerli ve milli bakanı ile ekonomik tehditlere karşı büyük bir mücadele örneği vererek “Yıkılmadık ayaktayız” diyerek tarih yazıyor…



Keza terörle mücadele…

Hainlerin kökü kazınıyor..

Ülkenin her karış toprağında huzur hakim kılınıyor..



Bölgesindeki gelişmelere kayıtsız kalmayan hakkını, hukukunu en güçlü şekilde koruyup kollayan büyük bir devlet iradesi var...



Dünyanın konuştuğu kararlılığını kabul ettiği bir Cumhurbaşkanı var…



Kafkaslardan Balkanlara Orta Asya’ya kadar İlk kez böylesine Türk birliğinin kucaklaşmasının yolu açılıyor…





Sayın Babacan…

ABD rahatsız…

İngiltere rahatsız…

Fransa rahatsız…

Almanya rahatsız..

İsrail rahatsız…

HDP rahatsız…

Dünya Bankası rahatsız…

IMF rahatsız…

FETÖ rahatsız…

PKK/PYD rahatsız…

Kemal Beyler, Temel amcalar, Meral Hanımlar rahatsız...



Peki siz neden rahatsızsınız!..

Kimin değirmenine su taşımakla görevlisiniz!

Şunu unutmayın...

Tayyip Erdoğan düşmanlarına "Yüzde 2 dahi alsalar yeter" dedirterek Erdoğan'ı düşürmek için her türlü hesabı yapanlarla kolkola girmenizi bu millet görüyor!..

Değeriniz yüzde 2!..

Hala anlayamadınız!..

Bu milletin gözünde mesele AK Parti'den önce Tayyip Erdoğan'ın varlığıdır. Ve milletin gözünde topunuz birden bir Tayyip Erdoğan etmiyorsunuz...

O nedenle;

Partiden ayrılmaya neden gösterdiğiniz 2013 sonrasına gelince;

2013 sonrasında Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk devletinin verdiği bağımsızlık mücadelesini Türk tarihi altın harflerle yazacak!..



Peki sizi nasıl yazacak Sayın Babacan!..

Tayyip Erdoğan'ın değirmenine su taşıyanlar!..

Yazık etkiniz kendinize yazık!..





















