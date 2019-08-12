2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti şimdiki hayatı bambaşka

Son zamanlarda kimi Türkiye güzelleri ya oyuncu oluyor ya da şarkıcı olma yolunda ilerliyor. Kimileri de kısa bir süre magazin sayfalarını süsledikten sonra yok olup gidiyor. 2004 güzel Nur Gümüşdoğrayan ise kariyerine ev hanımı olarak devam etmek isteyenlerden oldu.