2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti şimdiki hayatı bambaşka
2004 yılında Türkiye güzeli seçilmesinin ardından aynı yıl Sarp İbrahimoğlu ile hayatını birleştirip iki çocuk sahibi olan Nur Gümüşdoğrayan, Türkbükü'nde görüntülendi.
Son zamanlarda kimi Türkiye güzelleri ya oyuncu oluyor ya da şarkıcı olma yolunda ilerliyor. Kimileri de kısa bir süre magazin sayfalarını süsledikten sonra yok olup gidiyor. 2004 güzel Nur Gümüşdoğrayan ise kariyerine ev hanımı olarak devam etmek isteyenlerden oldu.
Geçtiğimiz günlerde “Şöhret geride kaldı, şimdi bambaşka bir hayatım var. Bir daha podyuma, ekrana dönmem” açıklamasını yapan Gümüşdoğrayan, önceki gün oğlu Yaman ve eşiyle birlikte Türkbükü'nde kameralara yansıdı. Çekirdek ailenin eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.
Peki Nur Gümüşdoğrayan kimdir? Gümüşdoğrayan, 1985 yılında İstanbul‘da doğmuştur. 2004 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında birinci oldu ve Çin‘in Hainan adasındaki Miss World güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.
Nur Gümüşdoğrayan bugüne kadar Vural Gökçaylı, Yıldırım Mayruk gibi ünlü modacıların defilelerinde yer aldı.