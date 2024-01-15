2000-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Kademeli emeklilik yolda Cevde Yılmaz ne dedi?
Emekli zamlarında ek iyileştirme için gözler Beştepe’den gelecek karara çevrildi. Emekli zamları milyonların gündemini meşgul ederken 2000-2008 yıllarında işe giren ve EYT’den yararlanamayan kademeli emeklilik için yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz’ın konuyla ilgili açıklamasında düzenleme sinyali verilmedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise kademeli emeklilik sistemi için çarpıcı açıklamalar yaptı.
2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını çıkmasını bekliyor. Milyonlar EYT’den emekli olurken 6 milyona yakın kişi bu haktan yararlanamadı.
8 Eylül 1999'da girişi olanlar EYT’li olurken 9 Eylül girişi olanlar emekli olamadı. Kademeli emeklilik bekleyenler Prim gün sayılarının kademeli olarak artırılması ve yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi istiyor. Konuya dair açıklama yapan Özgür Erdursun önemli açıklamalar yaparak tarih verdi.
CEVDET YILMAZ: ŞU AN BİR ÇALIŞMAMIZ YOK
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi. Yılmaz sözlerinin devamında "Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili çalışmalara daha bütüncül bir çerçevede bakmak gerekir" açıklamasını yaptı.
HÜKÜMETİN KADEMELİ EMEKLİLİK PLANI YOK
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğin beş yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini ifade etti. Erdursun, yeni dönem için yaptığı açıklamasında “Kademeli emeklilik yüzde 100 gelecek. Bu seçimler için hükümetin en ufak bir kademeli emeklilik planı yok” dedi. Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı.