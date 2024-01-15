2000-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Kademeli emeklilik yolda Cevde Yılmaz ne dedi?

CEVDET YILMAZ: ŞU AN BİR ÇALIŞMAMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi. Yılmaz sözlerinin devamında "Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili çalışmalara daha bütüncül bir çerçevede bakmak gerekir" açıklamasını yaptı.