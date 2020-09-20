200 yıllık çivisiz cami Zonguldak'ta kendine hayran bıraktı

2 asır önce yapıldığı düşünülen tespihler özenle korunuyor

Çivisiz olarak yapılan caminin diğer camilerden farklı bir özelliğinin de namazda rüku ve secdenin daha kolay olması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli yapıldığı belirtildi. Camide iki asır önce yapıldığı düşünülen ahşap zikir tespihleri de özenle korunuyor.