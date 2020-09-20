200 yıllık çivisiz cami Zonguldak'ta kendine hayran bıraktı
ZONGULDAK'ta üzerine çivi çakılmadan yapılan cami, 200 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Çeşitli restorasyonlarla ayakta kalan çivisiz cami, zamana meydan okurken bir yandan da huzur veriyor.
Resmi kayıtlarda inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Çaycuma ilçesi Akçahatipler Köyü Merkez Camisi, iki asrı aşkın süredir cemaatini ağırlıyor. Anadolu'daki ahşap mimarinin iyi örneklerinden birini oluşturan cami, yapıldığı dönemden bugüne çevresindeki 10'u aşkın köye hitap ediyor.
2 asır önce yapıldığı düşünülen tespihler özenle korunuyor
Çivisiz olarak yapılan caminin diğer camilerden farklı bir özelliğinin de namazda rüku ve secdenin daha kolay olması için kıble yönüne doğru yüzde 10 eğimli yapıldığı belirtildi. Camide iki asır önce yapıldığı düşünülen ahşap zikir tespihleri de özenle korunuyor.
Çeşitli dönemlerde restore ettirilerek adeta zamana direnen cami, köy ziyaretine gelen turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Drone ile havadan görüntülenen caminin ahşap dış görüntüsü de izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Kendi çabaları ile camiyi restore ettirdiklerini belirten köy sakinleri ise yetkililerin cami için destek olmasını istedi. Köy muhtarı Nizamettin Akkaya, caminin köylünün destekleri ile bugüne kadar gelebildiğini ifade etti. Caminin köye gelen herkesin ilgisini çektiğini ifade eden Akkaya da, yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.