200 yıldır nesilden nesile aktarılan Osmanlı mirası

Bosna Hersek'te bayramlarda üç tür baklava yapıldığını anlatan Tulek, "Bunlardan biri asırlık tarife göre yapılmaya devam eden candar baklavası, diğeri geleneksel olarak yufkaların üst üste dizilmesiyle yapılan klasik baklava ve kaymakla yapılan sevdican baklavası." dedi.