200 yıldır nesilden nesile aktarılan Osmanlı mirası
Bosna'daki bayram sofralarının vazgeçilmezi; Osmanlı mirası baklavanın yapımı 2 gün sürüyor.
Osmanlı mutfağından Bosna Hersek mutfağına geçmiş en önemli lezzetlerden baklava, bayramlarda her evde misafirlere ikram edilen tatlıların başında gelirken yapımı 2 gün sürüyor
Osmanlı mutfağından Bosna Hersek mutfağına geçmiş en önemli lezzetlerden baklava, farklı çeşitleri ve özenle açılan hamuruyla bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Başkent Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da bulunan işletme "Baklava Dükkanı", eski tariflere göre baklava yapan yerlerden biri. İşletme sahibi ve 20 yıllık baklava ustası Bedrija Tulek, baklava yapmanın kendisi için bir aile geleneği olduğunu söyledi.
Bosna Hersek'te bayramlarda üç tür baklava yapıldığını anlatan Tulek, "Bunlardan biri asırlık tarife göre yapılmaya devam eden candar baklavası, diğeri geleneksel olarak yufkaların üst üste dizilmesiyle yapılan klasik baklava ve kaymakla yapılan sevdican baklavası." dedi.