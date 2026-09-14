200 Milyon kazandığı iddia edilmişti! Seda Sayan'dan manidar yanıt...
Dün akşam İstanbul'da konser veren Seda Sayan, sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, günlerdir konuşulan reklam iddialarına açıklama yaptı. Dört farklı markadan toplam 200 milyon TL kazandığı öne sürülen Sayan, iddialara verdiği cevapla güldürdü.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seda Sayan, dün akşam İstanbul’da bir konser verdi. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ELBİSEM 120 KİLO"
Kameralar karşısına sahne kostümüyle çıkmayan Sayan, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi;
"Gülşah Saraçoğlu, sahne kostümümü hazırladı ama o kostümle karşınıza çıkmamıza izin vermedi. Sahnede görmenizi istedi. Ben 60 kiloyum, elbisem 120 kilo. Gülşah Saraçoğlu öyle bir elbise yapmış ki taş içinde dedi."
200 MİLYON TL'LİK REKLAM İDDİALARINI REDDETTİ
Muhabirler ünlü isme, günlerdir konuşulan reklam iddialarını sordu. Sayan, dört farklı markayla yıllık reklam anlaşmasına imza attığı ve her anlaşmanın 50 milyon TL değerinde olduğu iddialarını yalanladı.
“Yok alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarda gerçekten alakası yok. Gerçekten çok abartı, nerde?” diyen sanatçı, iddiaları tek tek reddetti.