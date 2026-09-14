200 Milyon kazandığı iddia edilmişti! Seda Sayan'dan manidar yanıt...

"ELBİSEM 120 KİLO"

Kameralar karşısına sahne kostümüyle çıkmayan Sayan, bu duruma şu sözlerle açıklık getirdi;

"Gülşah Saraçoğlu, sahne kostümümü hazırladı ama o kostümle karşınıza çıkmamıza izin vermedi. Sahnede görmenizi istedi. Ben 60 kiloyum, elbisem 120 kilo. Gülşah Saraçoğlu öyle bir elbise yapmış ki taş içinde dedi."