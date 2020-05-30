20 yılın en kötü çekirge istilası başladı tarım arazilerine saldırdılar

Çekirge sürüleri istila ettikleri ülkelerde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Hindistan ve Pakistan’ı istila ederek tarım arazilerine ve ürünlere zarar veren çekirgeler gıda güvenliğini tehdit ediyor. Pakistan hükümeti, çekirge istilasının 20 yıldan fazla bir süredir oluşan en kötü çekirge istilası olduğunu açıkladı.