20 yıldır ticaretle uğraşıyorlardı 3 kardeş karar aldı Malatya'da bakın neler yapıyorlar
'Taşı toprağı altın' diyerek 20 yıl önce İstanbul'a göç eden Hamid, Cemal ve Ali Öztürk kardeşler, stres, yoğun iş temposu ve sağlık sorunları nedeniyle memleketlerine döndü.
İstanbul'da 20 yıl ayakkabı başta olmak üzere farklı sektörlerde ticaret yaparak geçimlerini sürdüren 3 kardeş, Malatya'nın Akçadağ ilçesine yerleşti. Kardeşler, tarım ve hayvancılığın yanı sıra marketçilikle uğraşıyor.
Rahat ve huzurlu bir hayat yaşarken geçimlerini sürdürmeye devam eden 3 kardeş, yaptıkları açıklamalarda genç oldukları dönemlerde şehrin stresini pek anlamadıklarını dile getirdi. Kardeşlerden Hamid Öztürk, hayatının en mutlu günlerini artık memleketinde geçirdiğini şu şekilde anlattı:
Kaliteli bir yaşam için memleketinize dönün: "Benim söyleyeceğim tek şey, insanlar kaliteli bir yaşam yaşamak istiyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle köylerine, memleketlerine dönsün. Emin olsunlar ki çok daha güzel bir yaşam onları bekliyor."
Keşke daha önce gelseydim: "Az önce oğlumla bahçeye gittim beraber kayısı topladık, hayvanlarımıza baktık, yemini verdik ve güzel bir saat geçirdim. Ben bunu İstanbul'da yaşayamıyordum. Ben çok mutluyum. Çok sabrettiğim o İstanbul'dan geldiğime gerçekten değmiş. Keşke daha önce gelseydim."