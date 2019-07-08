20 yıldır dans ediyorlar! Anadolu Ateşi, ülke turizmine katkı sunuyor

İki bölümden oluşan ve yaklaşık 1.5 saat süren gösterinin ilk sahnesinde ateş ve ölümsüzlük ile Prometius'un ateşi insanlara ulaştırması danslarla anlatıldı. Orta Asya Şaman Türkleri'nden, Zerdüşt ve Yezidi Kürtleri'nden, Alevi Semah figürlerinden ve Güneydoğu halk danslarından esinlenerek gerçekleştirilen motifler görsel şov oluşturdu.