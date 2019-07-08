20 yıldır dans ediyorlar! Anadolu Ateşi, ülke turizmine katkı sunuyor
TÜRKİYE'de ve dünyanın farklı bölgelerinde 20 yıldır dans gösterileri sunan Anadolu Ateşi, ülke turizmine katkı koyuyor. Meksika'nın Guadalajara kentindeki Anadolu Ateşi gösteriminden etkilenerek Antalya'ya gelenler olduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, "Orada biletini imzalamışım gelip bana burada biletini gösterip 'O gösteriden sonra buraya gelmeye karar verdim' diyorlar. Bu çok gurur verici" dedi.
Anadolu halk danslarını harmanlayarak dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi, Serik ilçesindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena'ya saatler öncesinde gelen, büyük kısmı Rus ve Alman turistlerin oluşturduğu izleyici kitlesi, gösteriyi sonuna kadar ilgiyle takip etti.
İki bölümden oluşan ve yaklaşık 1.5 saat süren gösterinin ilk sahnesinde ateş ve ölümsüzlük ile Prometius'un ateşi insanlara ulaştırması danslarla anlatıldı. Orta Asya Şaman Türkleri'nden, Zerdüşt ve Yezidi Kürtleri'nden, Alevi Semah figürlerinden ve Güneydoğu halk danslarından esinlenerek gerçekleştirilen motifler görsel şov oluşturdu.
Pandora, Karanlığın Ordusu, Tutsak Prometeus, Kartallar, Kurtuluş, Satir Prometeus'un Diriliş Dansı, Aşk Üçlemesi, Aydınlık Günler, Savaş Dansları, Karanlığın Zaferi, Oryantal, Karanlığın Zaferi dansları ise beğeniyle izlendi.
Gösterinin ikinci perdesinde ise Anadolu'da göç ve ölüm, yenilgi ve umut dansla dile getirildi.