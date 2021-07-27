20 yaşındaki öz kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdü! 'Kızım kendisini boğdu' dedi
İSTANBUL Esenler'de 20 yaşındaki öz kızı Zeynep Üzbaş'ı boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş'tan (40) şaşırtmayan savunma. Hastaneden taburcu olduktan sonra cezaevine gönderilen katil baba Üzbaş'ın savunması "yok artık" dedirtti...
Esenler'de 20 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdükten sonra bileklerini kesip intihara kalkışan ve evini ateşe veren baba Hamdin Üzbaş (40) hastanedeki tedavisinin ardından polise verdiği ilk ifadesinde öyle şeyler anlattı kı duyanlar "yok artık" dedirtti. Ancak babanın yalanları kendisini kurtarmaşa yetmedi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esenler'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde çıkan yangının ardından ortaya çıkan dram ile ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre; baba ile 20 yaşındaki kızı Zeynep Üzbaş bir kafede çalışıyorlardı. Baba kız kafede hesaplar yüzünden tartıştılar. Tartışma o gün akşam eve kadar geldi. Bayram günü olduğu için anne ve küçük çocukları Kağıthane'ye teyzelerini ziyaret gitmişlerdi.
Baba kızın yalnız olduğu evdeki tartışma giderek alevlendi. Alkol alan baba iddiaya göre önce kızını mutfak sandalyesinde boğarak öldürdü ardında çocuk odasındaki yatağa bıraktı. Sonrasında evi ateşe verip kendi bileklerini kesmeye başladı.
Yangını gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. Alevleri söndürmek için eve giren ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Kanlar içerisindeki baba hastaneye kaldırılırken, kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.