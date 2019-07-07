20 yaşındaki genç oyuncu hayatını kaybetti!
Disney yapımlarında 'çocuk yıldız' olarak ismini duyuran aktör Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti. Genç oyuncunun bir gün önceki paylaşımı ise yürek burktu.
Disney yapımlarında 'çocuk yıldız' olarak ismini duyuran aktör Cameron Boyce, 20 yaşında hayata veda etti. Aile adına açıklama yapan bir sözcü, Boyce'un uykusunda geçirdiği bir nöbet nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
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Boyce, Amerikalı dev yapım şirketi Disney'in "Descendants" isimli filminde ve televizyon şovu Jessie'deki rolü ile tanınıyordu
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Cameron Boyce'un ölümü ile ilgili yapılan açıklamada "süre gelen tıbbi bir durumu" olduğu da belirtildi.
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Küçük yaşta kendinden söz ettirdi
Genç aktör, Mirrors isimli korku filminde rol alarak şov dünyasına adım attı.
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