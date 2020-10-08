20 yaşındaki genç kadının ellerini ve ayaklarını bağladılar! Feci sonu şok etti
20 yaşındaki genç kadın rol gereği gözleri, elleri ve ayak bileklerini bağlayıp video çekecekti ama hayatının şokunu yaşadı.
Meksika'nın Chihuahua şehrinde yaşayan 20 yaşındaki TikTok fenomeni sosyal medya için çektiğini video hayatını mahvetti. Areline Martínez adlı fenomen video gereği bir kaçırılma sahnesi çekecekti.
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Genç kadın, kaçırma sahnesi için 10 kişilik grup ayarladı. Video gereği genç kadının elleri, ayakları ve gözleri bağlandı.
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Rol gereği 20 yaşındaki Areline Martínez'i kaçıran kişilerden birinin tabancasının kazayla ateş alması sonucu genç kadın hayatını kaybetti.
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Areline'nin kafasına isabet eden mermi nedeniyle ölmeden önce çekilen görüntülerde, bir çiftlik evinde görünüyor.
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