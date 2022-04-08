20 yaş büyük iş adamıyla aşk yaşıyor dendi! Birce Akalay sessizliğini bozdu: Otel görüntüleri için bakın ne dedi.
Netflix'in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle ekrana dönmeye hazırlanan Birce Akalay aşk hayatı olay oldu.
Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kendisinden 20 yaş büyük iş insanı Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Yeni bir aşka yelken açtıkları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu iddiaları, “Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir yemek haline getirmişler, asılsız haber” diyerek yalanlamışlardı.
Ancak iki ismin sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden olmuştu.
Kaz Dağları’na giden Akalay, burada sosyetenin ve oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli bulunan yakın arkadaşı Dilara Karabay’la fotoğrafını paylaşmıştı.