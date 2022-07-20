20 Temmuz altın düşüyor! İslam Memiş canlı yayında açıkladı yıl sonu bombası!
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta kritik seviyenin altına gerileyen altın sonrasında yönünü yukarıya çevirmiş ve hafta başından itibaren de düşüşünü sürdürmüştü. Uzman isim İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı ve yıl sonu tahmininde bulundu.
Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 965,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 968,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının gidişatıyla ilgili konuştu. TGRT Haber'e konuk olan İslam Memiş, altın için yıl sonu tahmininde bulundu ve şunları söyledi:
-Dar bant aralığına sıkışan bir emtia fiyatı var. Gümüş ve altının ons fiyatında görüyoruz, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 1680 ile 1720 dolar arasına sıkıştı.
Fırsat var mı?
-Bu düşüş trendinde, baskılanmada elinde dolar olan yatırımcı için bir fırsat sunmuş oluyor. Altın pozitif yönde etkilenmeye devam edecektir ve güvenli liman olmaya da devam edecektir.