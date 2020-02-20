20 Şubat Perşembe altın ne kadar? Rekor geldi altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

Altın fiyatları son iki gündür hızlı yükseliş trendine girdi. Gram altın 316 liraya tırmanarak bu sabah yeni rekorunu kırdı. Altın fiyatları 7 yılın zirvesine ulaştı.

Altın rekor üstüne rekor tazelemeyi sürdürüyor. Önceki gün 315 liraya kadar çıkan gram altın bu sabah 316 lirayı, çeyrek altın ise 514 liraya yükseldi.

Altındaki yükselişin nedeni ne?

Dolardaki yükselişe paralel olarak yükseliş trendine geçen altındaki bu atak merak konusu oldu. Analistlere göre altın fiyatlarındaki yükselişte doların Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.

1 şubatta 301 lira olan gram altının fiyatı, şubat ayında yüzde 3,2 yükseldi. Altın fiyatları bugün 7 yılın zirvesini gördü

Altın güncel fiyatlar

Gram altın / Alış: 315,00 TL - Satış: 315,09 TL

Çeyrek altın / Alış: 501,31 TL - Satış: 512,64 TL

Yarım altın / Alış: 999,48 TL - Satış: 1.025,28 TL

Tam altın / Alış: 2.005,23 TL - Satış: 2.044,29 TL

Cumhuriyet altını / Alış 2.078,00 TL - Satış: 2.110,00 TL