20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 799 lira seviyesinde ons altın 2 ayın zirvesinde
Ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın zirvesinde hareket ederken; gram altın fiyatı şu dakikalarda 799 lira seviyesinde işlem görüyor. Gözler ise Merkez Bankası'ndan çıkacak karara çevrildi. Piyasa Uzmanı İslam Memiş Merkez'den çıkacak kararın altın fiyatlarında hareketliliğe neden olacağını açıkladı. Piyasalarda son durum...
Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 yükselişle 795,7 liradan tamamladı.
Gram ve Çeyrek altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 atışla 799,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.353 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesine kadar yükselerek 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
Analisteler ne diyor?
Analistler, dün Biden'ın, Rusya-Ukrayna arasında jeopolitik risklerin artabileceğine dair açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini belirterek, bu yükselişin yurt içinde altın fiyatlarına sınırlı yansımasının dolar kurundaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.