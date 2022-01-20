20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın 788 lira seviyesinde ons altın 2 ayın zirvesinde

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.298,00 lira, Cumhuriyet altını da 5.183,00 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, bugün içerisinde en yüksek 1844 dolar seviyesine kadar yükselerek 22 Kasım tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.