20 Ocak 2022 günlük burç yorumları 'Sabaha karşı başladı' deyip Dinçer Güner açıkladı!
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bu sabah için peş peşe uyarılarda bulunurken ve astroloji yazarı Filiz Özkol 20 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Yaptığı başarılı tahminlerle adından söz ettiren astroloji uzmanı Dinçer Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 'sabaha karşı başladı' deyip uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
GÜNEŞ KOVA BURCUNDA! Ve gökyüzünde KOVA dönemi sabaha karşı başladı. Temel anlamda Güneş; bizim odaklandığımız konular,hedeflerimiz, amaçlarımızın ne olduğu ile ilgilidir. Güneş’in KOVA burcuna geçişi ile birlikte 1 aylık süreçte ihtiyaçlarımız, hedeflerimizi, amaçlarımızı KOVA burcunun sembolize ettiği temalar karşılayacak demektir.
Kova burcu astrolojide; özgürlük, bilgi, kendini ifade etmek, bilimsel konular, sosyal ilişkiler ve arkadaşlıklar, hümanizm, idealler, teknoloji, yenilikler, icatlar, uydu yayınları, başkaldırı, devrim, grup çalışmaları, kibirli, ukala, marjinal her türlü konu ve kişiler, toplumsal konular, insan hakları, hava yolları, uzayla ilgili çalışmalar demektir. Kova burcu; hava elementi ve sabit burçtur. Hava elementi olduğundan dolayı; bilgi, iletişim, ifade, sosyal bağlar, grup çalışmaları önem kazanmaya başlar.
Dostluk ilişkileri pekişir, etrafımızdaki insanların hakları, uğradıkları haksızlara ses çıkarmaya başlarız. İnsan hakları konusunda en hassas olduğumuz dönemdir. Özgürlük ve bağımsızlık duygularında yükseliş başlar. Kişisel alanlarımız daha değerli bir hale gelir. Çok fazla hesap vermek istemediğimiz, kuralları bazen yıkmak istediğimiz, farklı ve sıradışı bir şeyler denemeye çok daha yakın olduğumuz bir dönemdir. İdeallerimiz ve hayatta ki duruşumuz, fikirlerimiz, hayata bakış açımız, beğendiğimiz partiler önem kazanır.