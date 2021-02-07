20 milyonu giden Fatih Ürek'ten yeni itiraflar: Kadın dokunmuş ölmüş

54 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek "Bu zamana kadar çok para kazandım. 'Parayı ne yaptın?' derseniz; 'Aldı, gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana. Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" sözleriyle geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.