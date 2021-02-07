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20 milyonu giden Fatih Ürek'ten yeni itiraflar: Kadın dokunmuş ölmüş

Şarkıcı Fatih Ürek Youtube'de bir programa konuk oldu ve ilginç bir olay anlattı.

54 yaşındaki sanatçı Fatih Ürek "Bu zamana kadar çok para kazandım. 'Parayı ne yaptın?' derseniz; 'Aldı, gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana. Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi" sözleriyle geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu.

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Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. 

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Neşeli anların yaşandığı programda Fatih Ürek yaptığı yeni itirafıyla ortalığı salladı. Çok disiplinli bir insan olduğunu söyleyen Ürek, köpeğinin bile durup dururken havlayamayacağını söyledi.

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Ürek’in kimi zaman duygulandıran, kimi zaman güldüren hayat hikayesinin anlatıldığı programda, Fatih Ürek ilk para kazandığı işin bir terzi yanında çalışmak olduğunu söyledi. 

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